Симферополь, 1 ноября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. На 90% заняты койки, развернутые для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в Республике Крым. Данные на 1 ноября привёл врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Ситуация целом напряжённая, но отрасль здравоохранения справляется. Развёрнуто порядка 5000 коек. Коечный фонд занят на 90%, необходимости развёртывания новых коек нет. Создан необходимый запас лекарственных, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты», — заявил Скорупский в эфире «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, в Крым поступила партия в 100 тысяч доз вакцины «Спутник V», всего от коронавируса в регионе привились более 667 тыс. человек. За минувшие сутки в регионе подтверждено 725 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 17 человек.