Джакарта, 1 ноября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Индонезии за сутки выявили 403 случая заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 1 ноября в Индонезии подтвердили 4 244 761 случай заражения коронавирусом.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 784 человека. Всего коронавирусом в Индонезии переболели 4 089 419 жителей.

За сутки от COVID-19 умерли 18 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 423 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство по надзору за пищевыми продуктами и лекарствами Индонезии выдает разрешение на экстренное использование вакцины Sinovac для детей в возрасте 6−11 лет.

Подробнее в материале:В Индонезии разрешили вакцинировать детей до 11 лет препаратом Sinovac