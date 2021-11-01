Москва, 1 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавируса в Москве остаётся непростой, сообщил 1 ноября мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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«В Москве, к сожалению, ситуация остается непростой, — сказал мэр во время посещения московского штаба общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». — За последнюю неделю только госпитализировано около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии».

Собянин отметил, что динамика заболеваемости за последнюю неделю снизилась, однако при этом всё равно остаётся сложной.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве выявили 7103 новых случая заражения коронавирусом.