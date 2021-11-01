Санкт-Петербург, 1 ноября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Ленинградская область признала QR-коды импортных вакцин от COVID-19 при посещении музеев и театров, расположенных в регионе. Об этом вызывающем вопросы решении 1 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

NIAID Вакцинация

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»Вопрос согласован сегодня Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк на еженедельном аппаратном совещании», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что в соседнем Петербурге признаются QR-коды только тех иностранных граждан, кто вакцинировался российскими препаратами от коронавируса.

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Россия давно добивается взаимного признания сертификатов о вакцинации с зарубежными странами, но пока на государственном уровне этого так и не произошло.

«Все государства мира… обязаны сейчас поступиться собственными геополитическими интересами ради спасения людей. Признать вакцины, произведённые в других странах», — заявил 1 ноября замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.