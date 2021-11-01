Волгоград, 1 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Предложения о целесообразности продления принятых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией рассмотрит оперативный штаб Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе администрации региона.

Https://www.volgograd.ru/ Волгоград

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

В срок до 6 ноября профильные ведомства представят оперштабу оценку эффективности действующих профилактических и ограничительных мер. По словам губернатора Андрея Бочарова, дополнительные нерабочие дни дают определённые результаты.

«С прошлой недели мы отмечаем положительную динамику вакцинации. Важно не только сохранить, но и нарастить её, чтобы в максимально короткие сроки сформировать в Волгоградской области устойчивый коллективный иммунитет. Пользуясь случаем, ещё раз обращаюсь ко всем жителям региона: прошу вас прийти в эти дни в прививочные пункты и провакцинироваться, а также максимально сократить число социальных контактов. Сделайте прививку от коронавирусной инфекции, чтобы защитить себя, родных и близких вам людей от опасного заболевания», — сказал глава региона.

Нерабочая неделя в Волгоградской области продлится с 30 октября по 7 ноября. По данным облзрава в регионе вакцинировано более 41% жителей.