Варшава, 1 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 1 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 4 894 новых случая заражений коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 13 человек, у семи из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтвержден в общей сложности 3 018 256 случаев заражений коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 76 898.

В больницах по состоянию на 28 октября находятся 7 204 пациента с COVID-19. Из них 603 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.