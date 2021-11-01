Москва, 1 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. По переходу на низкоуглеродные способы генерации и производства Россия опережает многие страны, в том числе западные. Об этом 1 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«По многим параметрам Россия опережает многие страны, в том числе страны Западной Европы, по переходу на менее карбоноемкие способы генерации и производства», — сказал официальный представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что переход к углеродной нейтральности требует адекватных мер от всех государств, в частности учёта потребностей развивающихся стран.

«Конечно же, все обязаны учитывать ещё потребности развивающихся стран, которые в своё время не так-то и сильно загрязняли атмосферу Земли, ибо их индустриальное развитие осуществлялось более низкими темпами по сравнению с развитыми индустриями», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков заверил, что со своей стороны Россия прилагает огромные усилия для снижения нагрузки на климат и будет их системно прилагать и далее.

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Как сообщало ИА REGNUM, на саммите G20 президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполняет все взятые на себя обязательства по сохранению климата. Он также подчеркнул, что в РФ хорошими темпами развивается и низкоуглеродная энергетика. По его словам, сегодня доля энергии от практически безуглеродных источников превышает 40%, а с учётом природного газа, самого низкоуглеродного топлива среди углеводородов, эта доля составляет 86% — «один из лучших показателей в мире».