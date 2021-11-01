Москва, , 12:36 — REGNUM Разработана долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития России, заявил 1 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«По поручению президента правительство разработало долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития, — сказал Мишустин. — Она рассчитана на длительный период. Цель этой стратегии — адаптировать нашу экономику к глобальному энергопереходу».

По его словам, сократить выбросы парниковых газов и добиться углеродной нейтральности в России планируется к 2060 году. Премьер-министр подчеркнул, что уже в течение ближайшего десятилетия будут проведены важные структурные изменения.

Мишустин рассказал, что стратегия содержит конкретные мероприятия в сферах энергетики, промышленности, ЖКХ, транспорта, строительства, обращения с отходами, лесного и сельского хозяйства.

«Реализация климатических проектов начнётся уже со следующего года», — объявил глава правительства.