Ереван, 1 ноября, 2021, 12:46 — ИА Регнум. В Армении с 1 ноября ношение маски обязательно во всех общественных местах, в том числе и на улице. Об этом сообщает пресс-служба республики.

https://pixabay.com Маска

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Для ряда граждан предусмотрены исключения. Разрешается не носить маску детям до пяти лет, а также людям, страдающим болезнями лёгких и хронической сердечной недостаточностью.

Разрешается не носить маску тем, кто занимается спортом или едет на велосипеде. Масочный режим также не распространяется на глухих и сурдопереводчиков. Во время курения и принятия пищи также можно снимать маску.

Без масок могут находится непосредственные участники мероприятий с президентом, премьер-министром, спикером парламента, председателем Конституционного суда, председателем Высшего судебного совета, и главы Армянской апостольской церкви.

Как сообщало ИА REGNUM, в Армении за время эпидемии выявили 309 397 носителей коронавируса, из них 270 741 справился с инфекцией. Умерли в республике 6379 пациентов с COVID-19.