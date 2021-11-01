Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2021, 12:45 — ИА Регнум. В Ростовской области удалось нарастить темпы вакцинации от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте донского правительства 1 ноября.

Вакцинация

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В настоящее время прививку от коронавируса сделали 1млн 666,59 тыс. человек (+ 11 334 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 610,59 тыс. человек (+ 11 016 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что темпы вакцинации от COVID-19 в Ростовской области увеличились на фоне локдауна.