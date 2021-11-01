Белгород, 1 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Центр амбулаторной помощи больным с COVID-19 в Белгороде оценила делегация Росздравнадзора, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в региональном оперативном штабе.

Https://belregion.ru/ Поликлиника

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

С середины октября 2021 года в Белгородской области фиксируется подъём заболеваемости COVID-19. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в регион прибыла делегация Росздравнадзора. Экспертов познакомили с «красной зоной» главной ковид-площадки в горбольнице №2, областной станцией скорой медицинской помощи и центром амбулаторной помощи, открытом на базе поликлиники №6 в Белгороде.

«Мы посетили центр амбулаторной помощи, куда могут прийти пациенты и сразу практически установить диагноз. Открыть подобные необходимо и в других административных образованиях. Хочу сказать, что в Белгородской области достаточно ресурсов, есть все нормативно-правовые акты, которые были изданы и правительством области, и департаментом здравоохранения. Есть медработники, оборудование. Всего в достатке», — отметила заместитель руководителя Росздравнадзора Ирина Серёгина.

Федеральные эксперты намерены предоставить региону методическую помощь в выработке правильных решений, которые остановят прирост числа новых случаев заболевания, подчеркнули в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, поликлинику №6 Белгорода перепрофилировали на работу с больными ОРВИ и COVID-19.