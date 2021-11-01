Ковид-центр в Белгороде показали экспертам Росздравнадзора
Белгород, 1 ноября, 2021, 12:48 — ИА Регнум. Центр амбулаторной помощи больным с COVID-19 в Белгороде оценила делегация Росздравнадзора, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в региональном оперативном штабе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»
С середины октября 2021 года в Белгородской области фиксируется подъём заболеваемости COVID-19. По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в регион прибыла делегация Росздравнадзора. Экспертов познакомили с «красной зоной» главной ковид-площадки в горбольнице №2, областной станцией скорой медицинской помощи и центром амбулаторной помощи, открытом на базе поликлиники №6 в Белгороде.
Федеральные эксперты намерены предоставить региону методическую помощь в выработке правильных решений, которые остановят прирост числа новых случаев заболевания, подчеркнули в оперштабе.
Как сообщало ИА REGNUM, поликлинику №6 Белгорода перепрофилировали на работу с больными ОРВИ и COVID-19.