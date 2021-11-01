Нижний Новгород, 1 ноября, 2021, 12:37 — ИА Регнум. За минувшие сутки 28 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 41 летальном случае среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7760 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября в регионе выявили 802 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 799 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 192 029 случаев. Активным носителем вируса в области в настоящее время является 12 371 человек.

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