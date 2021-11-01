Нижний Новгород, 1 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 1 ноября выявили 802 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 799 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 192 029 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 385 человек, всего выздоровели с начала пандемии 171 898 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 28 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 7760 человек. Накануне сообщалось о 41 летальном случае среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 12 371 человек.

По состоянию на 1 ноября в регионе проведено 4 105 112 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 15 626 нижегородцев. Охват населения тестированием немного снизился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 519,5.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции на фоне роста числа случаев заражения увеличился и составляет 1,04. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 1 ноября остаются свободными 19% коек в ковид-центрах.