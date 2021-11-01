Екатеринбург, 1 ноября, 2021, 12:35 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зарегистрирован 31 смертельный исход от коронавирусной инфекции, сообщает 1 ноября региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе скончались 7504 человека.

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии находятся 936 человек. Из них 505 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести находится 8751 свердловчанин.

За сутки выписано 512 человек. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились уже 142 449 свердловчан.

Как ранее сообщал ИА REGNUM, число заразившихся COVID-19 c начала пандемии превысило 158 тысяч.