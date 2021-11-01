Саратов, 1 ноября, 2021, 12:25 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки от коронавируса умерли 23 пациента. Общее число жертв COVID-19 составляет на 1 ноября 3873 человека, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 10 мужчин и 13 женщин в возрасте от 44 до 89 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с начала пандемии зарегистрировали 101 998 случаевя инфицирования коронавирусом. Выздоровели за все время 90 243 человека.

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