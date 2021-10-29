Саратов, , 18:12 — REGNUM В Саратовской области ужесточаются ранее объявленные антиковидные ограничения. Соответствующее постановление правительства региона вносит изменения в документ о введении режим о повышенной готовности.

Масочный режим Sev.gov.ru

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Так, в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, закрываются учреждения общественного питания, они смогут работать только в режиме доставки или навынос. Исключения составят ведомственные и гостиничные столовые.

Смогут продолжить работу непродовольственные магазины, в которых более 30% предлагаемой продукции будут составлять товары первой необходимости. Все остальные непродовольственные магазины будут закрыты.

Также закроются организации бытового обслуживания, салоны красоты, крытые спортобъекты и бассейны, стоматологические клиники (кроме экстренных случаев), досугово-развлекательные организации.

«Запрещено проведение массовых физкультурных, спортивных, культурно-выставочных мероприятий. Прекращается работа выставочных залов, библиотек, кинотеатров, концертных залов, цирков, детских игровых комнат и развлекательных центров, крытых зоопарков», — добавили в пресс-службе правительства области.

Продолжат работу продовольственные магазины и аптеки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области обновлен антирекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Так, за прошедшие сутки инфекцию подтвердили еще у 533 человек, накануне заболели 510 жителей. Всего по состоянию на 29 октября в регионе зарегистрировали 100 274 случая заражения. Выздоровели с начала наблюдения 89 143 человека, из них за сутки — 387 пациентов. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли еще 30 пациентов. Общее число жертв COVID-19 достигло на 29 октября 3797 человек.

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