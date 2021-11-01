Москва, 1 ноября, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Ещё 96 жителей Москвы скончались от коронавирусной инфекции. Об этом 1 ноября сообщили в столичном оперативном штабе.

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Это на два человека больше, чем сутками ранее, в последний день октября. Суммарная смертность от коронавирусной инфекции в столице, по данным федерального оперштаба, достигла 31 438.

За последние сутки в столице выздоровели 5257 заболевших, с начала пандемии — 1 599 004 пациента.