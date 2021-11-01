Вашингтон, 1 ноября, 2021, 12:18 — ИА Регнум. На сегодняшний день в мире от последствий коронавирусной инфекции уже скончались более 5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса на 1 ноября.

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Так, всего с начала пандемии зарегистрировано более 246 млн 743 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Больше всего носителей SARS-CoV-2 выявлено в Соединённых Штатах — 45 млн 970 тыс. 881. От последствий заражения скончались более 745,6 тысячи пациентов. На втором месте по числу заболевших стоит Великобритания (9,1 млн человек). Далее идёт Россия почти с 8,337 млн заразившихся коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета населения достигнет 80%.