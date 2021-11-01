Москва, , 12:14 — REGNUM Российская Федерация принимала активное участие в работе саммита Группы двадцати (G20). Об этом сегодня, 1 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена, передаёт ТАСС.

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Песков отметил, что, конечно, сложно говорить о том, что касается участия в заседаниях «двадцатки» Китая или Саудовской Аравии.

«Но Россия весьма и весьма активно принимала участие в работе саммита G20,), который прошел в Риме 30−31 октября», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Соединённых Штатов Джозеф Байден остался недоволен позицией России и Китая по климату на саммите G20.

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