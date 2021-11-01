Москва, 1 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. России и ЕС нужно добиться скорейшего признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

М. Денисов. Mos.ru Сертификат о вакцинации

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«Нужно реально ускорить и добиться скорейшего признания сертификатов о вакцинации, вот это могло бы стать важным шагом», — сказал Песков.

Он напомнил, что об этом «активно говорила и российская сторона, и президент Путин на «двадцатке».