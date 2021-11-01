Санкт-Петербург, 1 ноября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В стационарах Петербурга по состоянию на 1 ноября размещены 7989 пациентов с COVID-19 и пневмонией, это на 207 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили в Смольном. В последний день октября госпитализированы 436 таких пациентов, что на 68 человек меньше, чем сутками ранее. Такой спад характерен для воскресных дней.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение реанимации в коронавирусном стационаре

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В палатах реанимации коронавирусных стационаров Петербурга находятся 747 пациентов (+2 человека к уровню предыдущих суток). В том числе 379 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (+13 за сутки).

В Петербурге для развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободны 35,67% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 39 740 пациентов, это на 327 человек больше, чем в предыдущие сутки. Еще 4253 человека находятся на домашнем карантине, 42 человека — в обсерваторе.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за минувшие сутки увеличился на 0,01 единицы и составляет на сегодня 1,20 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Эта цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 3250 новых носителей коронавируса, выписали 1095 человек. Скончались от ковида за сутки 85 пациентов.