Кишинёв, 1 ноября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Инициатива по привлечению к вакцинации от COVID-19 больше жителей сёл, запущенная депутатами парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность», взывает «большое сожаление». Об этом 1 ноября заявил мэр Кишинёва Ион Чебан на еженедельном совещании.

Dodon.md Ион Чебан

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Он прокомментировал публикации депутата Раду Мариан, который выложил в соцсети Facebook фотоотчет, как он с коллегами агитирует жителей села прививаться. На фото видно, как медики, которые были с депутатами, прививают прохожих прямо на улице.

«Протокол был проигнорирован. Даже коров так не вакцинируют. Прошу граждан проявить осторожность», — сказал Чебан.

Он призвал жителей консультироваться с врачами перед принятием решения о вакцинации, а также не соглашаться на прививку на улице.

Стоит отметить, что в Молдавии с лета упали темпы вакцинации от коронавируса. В стране, по последним данным, от COVID-19 привились около 20% населения.