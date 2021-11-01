Москва, 1 ноября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Москве за последние сутки выявили 7103 случая заражения коронавирусом, сообщили 1 ноября в столичном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост заражений вирусом в главном городе страны снижается. Днём ранее, 31 октября, было выявлено 7603 новых случая. Суммарное число выявленных в столице случаев достигло 1 824 494.

За сутки госпитализированы 1359 ковид-пациентов. При помощи оборудования ИВЛ проводится лечение 750 человек, рассказали в оперативном штабе столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России за сутки выявили свыше 40,4 тыс. случаев заражения коронавирусом.