Каракас, 1 ноября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Венесуэла «достигла показателя в 67% вакцинированного [от COVID-19] населения». Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

1big.ru Николас Мадуро

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Он не уточнил, относится ли этот процент к тем, кто получил две инъекции, необходимые для того, чтобы считать человека привитым, или к тем, кто только первую дозу.

«Я должен объявить всем венесуэльцам, что сегодня, 31 октября, Венесуэла достигла 67% вакцинированного населения прививочного возраста», — сказал Мадуро во время церемонии, которую транслировал государственный телеканал Venezolana de Televisión.

Он подчеркнул, что в девяти штатах страны уже вакцинировано более 70% населения. При этом венесуэльский лидер упомянул семь из них: это Тачира, Каракас, Ла Гуайра, Миранда, Карабобо, Кохедес и Мерида.

Мадуро заверил, что эта цифра была достигнута «несмотря на империалистические преследования, санкции и блокаду», и что в стране есть препараты «для вакцинации более 85% населения в Венесуэле».

Он выразил надежду на достижение 80% вакцинированного населения к 30 ноября.