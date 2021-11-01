Санкт-Петербург, 1 ноября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В разгар нерабочего понедельника дороги Санкт-Петербурга окрашены в «зелёный» цвет. По данным сервиса «Яндекс. Карты», загруженность городской уличной сети 1 ноября оценивается всего в два балла.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустая улица Ломоносова

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Напомним, с 30 октября по 7 ноября в России действует режим нерабочих дней, а в Петербурге введен локдаун из-за ухудшившейся ситуаци с коронавирусной инфекцией. Большинство учреждений в этот день не работают, либо перешли на удаленный формат работы.

По данным сервиса, ближе к вечеру в Петербурге будет оживленнее, однако показатели вечера минувшей пятницы, 29 октября, когда ситуация оценивалась в девять баллов, пока не ожидаются.