Москва, 1 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. От коронавирусной инфекции в России умерли 1155 человек. Об этом 1 ноября сообщает оперативный штаб.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Смертность по-прежнему находится на высоком уровне, однако максимальные значения остались неизменными. Днём ранее, 31 октября, в России было зафиксировано 1160 летальных исходов.

Всего же, с начала распространения вируса, коронавирусная инфекция стала причиной смерти 239 693 жителей страны.

В штабе рассказали, что за минувшие сутки выздоровели почти 23,2 тыс. заболевших.