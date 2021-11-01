Канберра, 1 ноября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Премьер-министра Австралии Скотта Моррисона назвали политиком, «который остался без друзей» после неловкого момента на саммите Группы двадцати (G20), поскольку к месту проведения совместной фотосессии Моррисон вынужден был идти один, потому что никто из видных политиков не решил пройтись с ним вместе и поговорить. Об этом 1 ноября сообщил новостной портал News.com.au.

Turner.com G20

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«На видеозаписи встречи видно, что несколько мировых лидеров пренебрежительно отнеслись к Моррисону, когда он подошел к ним, когда те собрались перед камерами», — отмечается в новостном материале.

От разговора с премьер-министром Моррисона отказались президент Руанды Поль Кагаме и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Отмечается, что это был не первый раз, когда Моррисон остался в одиночестве. Так, на саммите G7 в Биаррице Моррисон остался стоять в стороне, глядя в свой телефон, в то время как другие лидеры живо что-то обсуждали, готовясь к фотосессии.