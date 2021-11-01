Новосибирск, 1 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 ноября, за минувшие сутки зарегистрировано 1430 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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Отметим, что днём ранее, 31 октября, за минувшие сутки было зарегистрировано 3713 обращений из-за коронавируса.

По данным оперативного штаба в регионе зарегистрирован 71 301 случай заражения коронавирусом (+334 за сутки), в том числе у 6862 детей; 53 930 пациентов полностью выздоровели (+46 за сутки); умерли 3395 человек (+15 за сутки).