Байден вынужден признать, что без России и Китая мировые проблемы не решить
Вашингтон, 1 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. ДжозефБайден хотел бы, чтобы на многосторонних встречах с участиемамериканского лидерапринимались некие выдающиеся решения, но этого давно уже не происходит, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 1 ноября, комментируя высказывания президента США.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Байден
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Как сообщалось ранее, Байден выразил свое разочарование итогами «климатического» саммита G20 в Риме, отметив, что неудача форума связана с нежеланием России и Китая принимать на себя существенные «обязательства» по указанному вопросу.
«Президент США вынужден констатировать неудобную США реальность: даже минимальное снижение интереса России к деятельности «Группы двадцати» ведёт к падению эффективности в её работе. То же самое верно в отношении других форумов, всех крупных международных вопросов.
Байден хотел бы, чтобы на многосторонних встречах с участием президента США принимались некие выдающиеся решения, но этого давно уже не происходит. Более того, с каждым годом всё более очевидно проявляется зависимость решения крупных международных проблем от позиций Москвы и Пекина. Это серьёзный повод для Вашингтона задуматься над целесообразностью продолжения политики «изоляции» нашей страны, конфронтации с КНР.
Я ставлю слово «изоляция» в кавычки, потому что открытая конфронтационность по отношению к нам наблюдается только со стороны ближайших США государств, в то время как с большинством стран планеты Россия продолжает развивать плодотворное сотрудничество. Тем не менее проводимая Вашингтоном и евросоюзовской бюрократией политика давления и «санкций» мешает — мешает решать и европейские, и глобальные проблемы. Сегодня в этом убеждается всё большее число государств, и это понимание будет расширяться«, — отметил Михаил Демурин.