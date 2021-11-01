Вашингтон, 1 ноября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. ДжозефБайден хотел бы, чтобы на многосторонних встречах с участиемамериканского лидерапринимались некие выдающиеся решения, но этого давно уже не происходит, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 1 ноября, комментируя высказывания президента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Как сообщалось ранее, Байден выразил свое разочарование итогами «климатического» саммита G20 в Риме, отметив, что неудача форума связана с нежеланием России и Китая принимать на себя существенные «обязательства» по указанному вопросу.

« Президент США вынужден констатировать неудобную США реальность: даже минимальное снижение интереса России к деятельности « Группы двадцати » ведёт к падению эффективности в её работе. То же самое верно в отношении других форумов, всех крупных международных вопросов.

Байден хотел бы, чтобы на многосторонних встречах с участием президента США принимались некие выдающиеся решения, но этого давно уже не происходит. Более того, с каждым годом всё более очевидно проявляется зависимость решения крупных международных проблем от позиций Москвы и Пекина. Это серьёзный повод для Вашингтона задуматься над целесообразностью продолжения политики «изоляции» нашей страны, конфронтации с КНР.