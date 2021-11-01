Москва, 1 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил предоставить привившимся от коронавируса гражданам скидку в 50% на проездные в общественном транспорте. Письмо с таким предложением парламентарий направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Автобус

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

«Льгота могла бы стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов граждан», — цитирует РИА Новости письмо Власова.

Парламентарий предложил ограничить срок действия такой скидки шестью месяцами.

В Госдуме парламентарию советуют обратиться в Минтранс с аналогичным письмом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на фоне роста числа заболевших COVID-19 власти прилагают усилия для убеждения граждан вакцинироваться. В Москве, например, идут розыгрыши квартир.