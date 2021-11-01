Новосибирск, 1 ноября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3520 пациентов, в том числе 57 детей. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В отделениях реанимации находятся 327 человек. На ИВЛ — 59 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

В Новосибирской области сделано уже 2 743 127 тестов на коронавирус.