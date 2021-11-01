Санкт-Петербург, 1 ноября, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В терминале международного аэропорта «Пулково» на фоне ухудшившейся в Петербурге и стране в целом эпидемиологической ситуации усилен режим уборки помещений средствами, обладающими противовирусной активностью. Об этом 1 ноября сообщили в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом.

ВВСС Аэропорт «Пулково»

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Кроме уборки, в местах длительного пребывания пассажиров ведётся обеззараживание воздуха с помощью очищающих установок. Также регулярно проводится дезинфекция трапов и пассажирских автобусов. При входе в пассажирский терминал, в залах регистрации и других зонах аэропорта установлены автоматы по продаже масок, перчаток и антисептических гелей. Также средства индивидуальной защиты можно приобрести в магазинах и аптеках.

В аэропорту напомнили, что при недомогании и других вопросах о самочувствии пассажиры могут обратиться в медпункт. Он расположен на втором этаже общедоступной зоны терминала и работает круглосуточно.

Также в «Пулково» организованы пункты тестирования на COVID-19: на первом этаже в зоне прибытия и в медпункте на втором этаже. ПЦР-тест (результаты в течение 24 часов) стоит 2,2 тыс. рублей, экспресс-тест ПЦР (результаты в течение двух часов) — 8,6 тыс. рублей, экспресс-тест на антигены к COVID-19 (результат в течение 40 минут) — 5 тыс. рублей.

«Тестирование методом ПЦР проводится круглосуточно, сдать тест на антигены к COVID-19 можно с 10:00 до 18:00. Результаты будут отправлены на адрес электронной почты на русском и английском языках», — подытожили в ВВСС.

Напомним, с 30 октябрь по 7 ноября в Петербурге введён частичный локдаун.