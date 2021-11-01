Буэнос-Айрес, 1 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Исследование эффективности применения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Аргентине среди пожилых лиц показало высокие результаты. Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций.

(сс) Maryam Kamyab. mehrnews.com «Спутник V»

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«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о результатах комплексного практического исследования, проведенного министерством здравоохранения города Буэнос-Айрес (Аргентина), подтверждающих эффективность вакцины «Спутник V» для защиты людей в возрасте от 60 лет и выше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полностью исследование было опубликовано в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA). В исследовании приняли участие 660 тысяч жителей Буэнос-Айреса в возрасте от 60 лет, привитых вакцинами «Спутник V», AstraZeneca или Sinopharm. Отмечается, что «Спутником V» были привиты более 63% участников исследования.

В РФПИ отметили, что уровень заражения коронавирусом после получения двух доз «Спутника V» сократился более чем на 88%, а смертность снизилась на 96,6%: «Таким образом, исследование подтверждает высокую эффективность «Спутник V» в защите пожилых людей».