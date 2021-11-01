Новосибирск, 1 ноября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 ноября, за минувшие сутки было выявлено 334 случая заражения коронавирусом. Днём ранее — 340 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Скончались пятнадцать пациентов: двое мужчин в возрасте 50 лет, мужчины в возрасте 63 года, 66 лет, 68 лет, 70 лет, 73 года, 80 лет, женщины в возрасте 62 года, 63 года, 66 лет, 68 лет, 71 год и две женщины в возрасте 80 лет. Всего в регионе умерли 3395 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрирован 71 301 случай заражения коронавирусом, в том числе у 6862 детей; 53 930 пациентов полностью выздоровели (+46 за сутки).