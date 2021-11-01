Канберра, 1 ноября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. С 1 ноября на территории различных штатов Австралии изменился порядок действия антикоронавирусных ограничений. Поскольку число вакцинированных растет, а количество выявленных ежедневных случаев заболевания COVID-19 падает, правительства нескольких штатов выбрали 1 ноября в качестве ключевой даты для ослабления ограничений. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

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Так, с сегодняшнего дня граждане Австралии и постоянно проживающие в стране лица, которые считаются полностью вакцинированными от COVID-19, смогут покинуть Австралию без получения разрешения на выезд.

С 1 ноября ревакцинация третьим компонентом вакцины от COVID-19 станет доступной в государственных клиниках Западной Австралии и Нового Южного Уэльса.

Кроме того, с сегодняшнего дня жители Австралии также смогут покупать наборы для экспресс-тестирования на COVID-19, после того как они были одобрены Управлением терапевтических товаров. Они будут доступны в аптеках и большинстве супермаркетов.