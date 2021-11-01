Афины , 1 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Правительство Греции решает проблему нового всплеска пандемии с помощью укрепления системы здравоохранения и дальнейшего увеличения имеющихся коек в отделениях интенсивной терапии, заявил министр государства Йоргос Герапетритис в интервью Real News 31 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

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«Мы будем продолжать проявлять бдительность и вмешиваться в зависимости от обстоятельств», — сказал Герапетритис и пояснил, что «правительство не намерено снова вводить горизонтальные меры, потому что это не согласуется с предложением вакцины как пользы для всех».

Он также подчеркнул, что локдаун — это несправедливое наказание для тех, кто вакцинирован, к тому же локдаун несет риск для экономики.