Канберра, 1 ноября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В настоящее время три региона Австралии отстают от остальных штатов и территорий по мере того, как общий показатель полностью привитых от COVID-19 жителей страны приближается к отметке 80%. Об этом 1 ноября сообщил телеканал Nine News.

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Так, самые низкие темпы иммунизации наблюдаются в Северной территории — только 76,5% жителей привиты первым компонентом. Полностью вакцинированы 63,5% населения.

Квинсленд и Западная Австралия также находятся среди аутсайдеров в то время, как в Австралийской столичной территории, Новом Южном Уэльсе и Виктории от COVID-19 двумя дозами привились свыше 80% жителей.

В настоящее время 77,5% жителей Австралии старше 16 лет считаются полностью вакцинированными от COVID-19. 88,3% получили привились первой дозой.