Афины , 1 ноября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В Греции выявили 2727 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. Об этом сообщила вечером 31 октября Национальная организация общественного здравоохранения (EODY). Накануне в стране сообщалось про 4696 случаев.

Xinhuanet.com Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 742 170 случаев инфицирования. За сутки в стране также было зарегистрировано 44 случая смерти от COVID-19, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 15 938 человек.

В общей сложности 421 пациент находится на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 80,0% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, 323 пациента были госпитализированы за последние сутки.