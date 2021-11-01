Москва, 1 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В России выявлено три случая заражения коронавирусным штаммом «Мю», и ещё один случай — штаммом «Лямбда». Об этом заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, сообщает «Интерфакс».

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При этом, по его словам, доминирующим в России и по всему миру остаётся штамм коронавируса «Дельта».

Впервые штаммы коронавируса «Мю» и «Дельта» были выявлены в Южной Америке.