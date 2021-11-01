Кишинёв, 1 ноября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Правительство Молдавии решило направить в Румынию 27 медиков для помощи в лечении пациентов с COVID-19. Об этом сообщает телеканал TVR Moldova.

Cotidianul.ro Флаги Румынии и Молдавии

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По данным журналистов, в соседнюю республику отправятся 20 врачей и медсестёр, а также семь фельдшеров. Они выезжают 1 ноября, чтобы заменить в больнице в Яссах предыдущую группу молдавских медиков.

Сообщается, что командировка у новой группы продлится до 14 ноября. Решение помочь было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановкой в Румынии.

Стоит отметить, что предыдущая бригада молдавских медиков отправилась в Румынию 18 октября. В ней было 11 врачей, 11 медсестёр и десять фельдшеров. При этом в Молдавии объявлен «красный код» по эпидемиологической опасности. Кроме того, Молдавия отправляла в Румынию медиков в 2020 году.