Воронеж, 1 ноября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Дополнительные ковидные койки разворачивают в Воронежской области. По данным департамента здравоохранения региона, на 1 ноября стационарное лечение заболевших COVID-19 осуществляют в 58 медицинских учреждениях и в одном учреждении соцзащиты на 8 326 койках. На утро 29 октября сообщалось о 8 266 развернутых койках.

Mos.ru Койки

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«Развертывание дополнительных коек связано с ростом числа заболевших, среди которых отмечается тенденция к развитию осложнений и более тяжелому течению заболевания. По состоянию на 09:00 1 ноября в стационарах находятся 6 958 заболевших», — уточнили в региональном департаменте здравоохранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Воронежской области заявили о выходе региона на пик заболеваемости COVID-19, накануне, 31 октября, в регионе было зарегистрировано 793 новых носителя коронавируса. Спад заболеваемости специалисты ожидают после 7 ноября.