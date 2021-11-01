Рим, , 10:39 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился 31 октября на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

В ходе встречи южнокорейский лидер поблагодарил канцлера Германии за усилия по улучшению двусторонних отношений, а также призвал её уделить внимание поддержке мирного процесса на Корейском полуострове.

В свою очередь, Меркель обещала продолжить поддерживать усилия Сеула по улучшению межкорейских отношений и установлению мира на Корейском полуострове.

Лидеры двух стран также подтвердили приверженность сотрудничеству в обеспечении равного доступа к вакцинам от коронавируса, расширению производства и поставок вакцин.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Южной Кореи обсудил сотрудничество с премьер-министром Австралии