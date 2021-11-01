Рим, 1 ноября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился 31 октября на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

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В ходе встречи южнокорейский лидер поблагодарил канцлера Германии за усилия по улучшению двусторонних отношений, а также призвал её уделить внимание поддержке мирного процесса на Корейском полуострове.

В свою очередь, Меркель обещала продолжить поддерживать усилия Сеула по улучшению межкорейских отношений и установлению мира на Корейском полуострове.

Лидеры двух стран также подтвердили приверженность сотрудничеству в обеспечении равного доступа к вакцинам от коронавируса, расширению производства и поставок вакцин.