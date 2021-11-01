Тбилиси, 1 ноября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 19 886 исследований на SARS-CoV-2 выявили 2141 случай заражения коронавирусом. Эту информацию 1 ноября обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 721 388 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 665 599 победили инфекцию, в том числе 5081 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 10 089 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 44 скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6575 пациентов, в оборудованных гостиницах — 1091.

Днём ранее в Грузии в ходе 36 193 исследований выявили 3382 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 5 389 человек, скончались 42 пациента с COVID-19.