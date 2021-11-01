Ижевск, 1 ноября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 10 человек, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне было зарегистрировано 23 летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Скончались семь женщин в возрасте от 53 лет до 87 лет и трое мужчин в возрасте от 57 лет до 91 года. Течение заболевания у умерших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2817 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября в регионе выявили 395 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 397 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 64 531 случая. Активными носителями коронавируса в республике в настоящее время являются 9393 жителя.

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