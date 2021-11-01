Ижевск, , 10:32 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 1 ноября выявили 395 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 397 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 64 531 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — 42 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 95 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 350 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 52 321 человек. Скончались 2817 жителей региона. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано 10 летальных случаев. Накануне скончались 23 жителя республики.

Активными носителями коронавируса в Удмуртии в настоящее время являются 9393 жителя. Из числа получающих лечение 7933 жителя республики находятся в удовлетворительном состоянии, 1506 человек — в состоянии средней степени тяжести, 514 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с 1 по 7 ноября в регионе будут работать только аптеки, магазины продовольственных товаров и непродовольственные точки торговли с товарами первой необходимости.

Все предприятия общественного питания будут работать только навынос или в режиме доставки. Также будет приостановлено оказание стоматологических услуг, исключая экстренную помощь.

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