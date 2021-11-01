Москва, 1 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. С 1 ноября в Москве на территории ВДНХ можно сдать экспресс-тест на заражение коронавирусом, а также пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

ИА REGNUM Вакцинация

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Она рассказала, что вакцинационные мощности в столице наращивают в ответ на увеличивающийся спрос. В городе становится больше желающих вакцинироваться.

Новый центр будет работать ежедневно с 9:00 до 21:00 в левом крыле арки главного входа.