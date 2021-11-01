Вашингтон, 1 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Флагман Шестого флота ВМС Соединенных Штатов Mount Whitney идёт в Черное море, сообщается в Twitter флота.

U.S. Navy Корабль ВМС США Mount Whitney

«Mount Whitney … начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту корабля находятся сотрудники штабов Шестого флота и Военно-морских ударных сил и поддержки Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, штабы Шестого флота ВМС США и морские силы поддержки сателлитов по НАТО начинают военно-морские операции в акваториях Средиземного и Черного морей.

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