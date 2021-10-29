Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Штабы Шестого флота ВМС США и морские силы поддержки сателлитов по НАТО начинают военно-морские операции в акваториях Средиземного и Черного морей.

Шестой флот ВМС США Navy.mil

Об этом говорится в релизе ВМС США, опубликованном 29 октября.

При этом уточняется, что штабы взаимодействующих сил будут размещены на борту эсминца Шестого флота ВМС США Mount Whitney.

«Mount Whitney и штабы на нем будут взаимодействовать с партнерами и союзниками по НАТО в Средиземном и Черном морях, совместно работая для обеспечения безопасности и стабильности в регионе», — указано в релизе.

Какие-либо подробности начинающихся операций не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шестой флот США заявил, что ракетный эсминец ВМС США типа «Арли Бёрк» USS Porter направлен в Чёрное море.

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