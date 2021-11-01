Кишинёв, 1 ноября, 2021, 10:04 — ИА Регнум. В Грузии не планируется вводить новые карантинные ограничения из-за роста темпов распространения коронавируса. Об этом заявила министр здравоохранения республики Екатерина Тикарадзе на брифинге.

Екатерина Тикарадзе

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«Если кто-то распространяет информацию, что планируется ведение дополнительных ограничений, это ложь и служит введению населения в заблуждение. Как видно, определенные группы делают это целенаправленно», — сказала Тикарадзе.

Она отметила, что в стране не наблюдается резкого ухудшения эпидемиологической обстановки. В сутки выявляют не более 4 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Стоит отметить, ранее заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что в стране процент госпитализации среди носителей коронавируса снизился, в сравнении с предыдущими волнами эпидемии. В связи с этим, несмотря на рост числа случаев заражения, система здравоохранения справляется с ситуацией.